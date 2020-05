“Se está viendo la luz a la salida del túnel”, dice AMLO sobre coronavirus

El mandatario aseguró que ya falta poco para salir de la crisis

MÉXICO – Mientras la Secretaría de Salud afimra que el pico de contagios de coronavirus en Mëxico se dará entre el 6 y 10 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se está “viendo la luz a la salida del túnel” con respecto a los muertos e infectados por la pandemia del COVID-19.

“Las cosas mejoran en el país con relación a la pandemia del coronavirus. Estamos viendo la luz a la salida del túnel, hay muy buenos resultados”, dijo.

En un mensaje en video, presentó varias gráficas sobre los casos confirmados de contagios del coronavirus en seis estados, pese a que expertos afirman que las cifras oficiales están por debajo de las reales.

“Ya falta poco. Vamos a seguir así. No relajemos la disciplina para que podamos ya decir adiós a esta pandemia. Iba yo a utilizar una mala palabra, pero no lo voy a hacer. Decirle ‘ya, váyase, váyase’, que ya no esté rondando este virus en nuestro país, y que si se quiere quedar que ya no tenga ningún efecto para nuestra salud”, dijo López Obrador en su mensaje en video.

“¿Qué les dejo como esperanza? Que vamos a reiniciar actividades, van a reiniciar clases en municipios no afectados el 17 de mayo y en ciudades donde hay más afectación a partir del 1 de junio”.

López Obrador aseguró que poco a poco seguirán las medidas sanitarias que se requieran para reabrir la industria de la construcción y las cadenas de producción para exportar a Estados Unidos.

Destacó que los habitantes de México han dado un ejemplo por su grado de responsabilidad.

“Un pueblo consciente, responsable, avispado, entonces esto ha sido lo fundamental, coloquialmente lo mero principal, la participación consciente, responsable”, precisó AMLO.

Pese a las declaraciones de AMLO, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que México está por vivir los días más críticos en cuanto a los contagios de coronavirus.

