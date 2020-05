Un bar en San Clemente estuvo abierto durante el fin de semana

Un bar ubicado en la ciudad de San Clemente en el Orange County de California ignoró la orden de cuarentena y reabrió sus puertas.

El bar Nomads Canteen abrió sus puertas el pasado viernes y desde entonces el lugar se ha llenado de visitantes que buscan retomar su cotidianidad en medio de la crisis del coronavirus.

OPEN FOR BUSINESS: Nomads Canteen in #SanClemente has defied state orders and reopened its doors to large crowds. No social distancing on patio deck. @KTLA pic.twitter.com/QPwn4qufUh

— Carlos Saucedo (@Carlos_Saucedo) May 4, 2020