1.2 millones de familias mixtas son discriminadas por el cheque de estímulo de Trump

Miles de familias no obtendrán el cheque de ayuda federal de estímulo bajo el paquete de ayuda de 2.2 billones de dólares porque en su familia cuentan con inmigrantes no autorizados.

Por tal motivo, seis representantes del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), una organización de derechos civiles, demandó al Presidente Donald Trump, al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y al Líder de la Mayoría del Senado Mitch McConnell de que el paquete de ayuda de las familias niega los cheques de estímulo a los estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados.

Se estima que esto afecta a más de 1.2 millones de matrimonios mixtos en todo el país, señala una una demanda colectiva en contra del gobierno federal presentada la semana pasada ante un tribunal federal de Maryland.

“Cualquier nación que valore la familia debería reconocer la obligación de tratar a todas las parejas casadas por igual”, dijo Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF. “En los Estados Unidos, una nación de y por los inmigrantes, esta exclusión inconstitucional es especialmente inexplicable.”

MALDEF declaró que la Ley CARES “discrimina a las parejas de estatus mixto por que las trata de forma diferente a otras parejas casadas violando la Quinta Enmienda sobre igualdad de protección y el debido proceso”, dice el comunicado.

