La renuncia de un vicepresidente de Amazon por los despidos de trabajadores descontentos en plena pandemia de COVID-19

Un alto cargo de Amazon renunció a su puesto “consternado” por lo que considera represalias del gigante de internet contra los trabajadores que criticaron sus medidas de seguridad contra el coronavirus.

Tim Bray describió el despido de manifestantes a fines de marzo como “la evidencia de una vena de toxicidad que recorre la cultura de la compañía”.

Los trabajadores despedidos habían criticado a Amazon por no hacer lo suficiente para proteger al personal de sus almacenes contra el virus.

Amazon declinó comentar sobre este tema en particular, aunque anteriormente ha defendido sus acciones.

Bray, ingeniero sénior de Amazon Web Services y con rango de vicepresidente, anunció su renuncia en su cuenta de Twitter este lunes, y explicó en su blog personal, Ongoing, por qué dejó la empresa donde trabajó durante cinco años.

Amazon enfrenta una posible investigación por violación de los derechos de los trabajadores en Nueva York, donde la compañía despidió al organizador de una pequeña protesta contra las condiciones de seguridad en un almacén.

El gigante del comercio online dijo que el trabajador, Christian Smalls, había recibido una advertencia sobre las reglas de distanciamiento social y que debía quedarse en casa después de entrar en contacto con un colega contagiado, pero que igual fue a protestar.

Amazon VP, @timbray resigns over #covid firings of me, @marencosta and others.

Says Amazon “firing whistleblowers” is “evidence of a vein of toxicity running through the company culture. I choose neither to serve nor drink that poison.”

Thank you, Tim.https://t.co/oShy4TQisN

— Emily Cunningham (@emahlee) May 4, 2020