Dueños de restaurante mexicano dicen a Trump que los latinos votarán por él

Una matrimonio hispano declaró al presidente Donald Trump su amor durante un evento en Arizona este martes.

Jorge y Betty Rivas, dueños del restaurante Sammy’s Mexican Grill de Catalina tuvieron la oportunidad de hablar de cerca con el mandatario, quien visitaba la sede de Honeywell, donde fabrican mascarillas N95.

“Señor presidente, muchas gracias, creo que está haciendo un gran trabajo”, dijo en inglés Jorge Rivas, quien llevó el tapabocas a su quijada para dirigirse al presidente. “Nosotros representamos a muchos de la comunidad latina que está muy orgullosa de su trabajo, creo que todos los latinos vamos a votar por usted”.

Betty Rivas también tomó la palabra para celebrar al presidente, aunque lo hizo en español después de que Trump la invitara al micrófono.

“De parte de muchos latinos que nosotros conocemos…su voto va ir por usted, ‘Latinos love Trump'”, dijo la mujer, que llevaba prendas decoradas con propaganda de Trump.

Owners of Sammy’s Mexican Restaurant to President @realDonaldTrump: Latinos are going to vote for you because you’re doing a very good job!#LatinosForTrump pic.twitter.com/jFQrk29OUv

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) May 5, 2020