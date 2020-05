¿Embarazada? Georgina Rodriguez publica misteriosa foto que genera sospechas  

Georgina Rodríguez publicó una fotografía en sus historia de Instagram el lunes por la noche antes de volar a Italia.

Cristiano Ronaldo y su familia ya se encuentran en Turín y la pareja del futbolista envió una foto a sus seguidores que ha levantado sospechas.

En la foto, Georgina Rodríguez masca chicle y hace un guiño, mientras que la acompaña con las palabras “baby girl” y un emoji de corazón envuelto en moño.

Ronaldo’s girlfriend Georgina Rodriguez in huge hint she’s pregnant with cryptic ‘baby girl’ Instagram post just before taking off to leave Madeira after almost two months and return to Italy. pic.twitter.com/BLJElsgK9d

