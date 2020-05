Lanzan campaña en NY para usar tapabocas ante temor de aumento de muertes por COVID-19

El Gobernador hizo el anuncio, tras denuncias que muestran que en los últimos días muchos neoyorquinos no están cumpliendo la norma de cubrirse, al igual que la de distancia social

La disminución en las cifras de muertes, hospitalizaciones y pacientes conectados a respiradores artificiales a causa del COVID-19 en la última semana, ha sido una buena noticia. Pero irónicamente ese logro se ha convertido en una nueva amenaza latente, ya que al ver las reducciones del brote, miles de neoyorquinos han optado por relajarse con las normas de protección para evitar la propagación del virus, y “la bestia” puede regresar con más fuerza.

Así lo advirtió este martes el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, tras manifestar su preocupación ante la falta de conciencia de algunos habitantes del estado y la Gran Manzana, que están actuando como si la pandemia ya se hubiese marchado.

“La ciudadanía también tiene que hacer su rol. Nos tenemos que cuidar unos a otros. Cada persona tiene una responsabilidad social: hay que usar las mascarillas. Es algo inteligente y lo correcta para hacer”, comentó Cuomo, tras advertir que si los neoyorquinos bajan la guardia en detalles como el uso de las mascarillas, las proyecciones señalan que habrá un resurgimiento del brote que pudiera poner en jaque nuevamente al sistema hospitalario.

“Tienen que usar tapabocas. No sé por qué hay gente que piensa que es una carga. El 99% lo está usando, pero ese 1% no lo está haciendo y tengo frustración de ver que la gente no entiende”, confesó el Gobernador.

Los comentarios del líder demócrata se dieron tras anunciar que en las últimas 24 horas se registraron 230 muertos, cuatro más que el día anterior, lo que eleva la cifra de decesos a 19,645 (13,724 en la Gran Manzana). Los contagios aumentaron en 2,442, llegando ya a 326,606 (171,723 de ellos en los cinco condados).

Campaña para educar a neoyorquinos

Y en su afán de que los habitantes de Nueva York obedezcan la norma básica del uso de mascarillas de protección, el mandatario estatal anunció la puesta en marcha de una campaña para educar más sobre la necesidad urgente de cubrirse la boca y la nariz.

El Gobernador explicó que, bajo la dirección de su hija Mariah Kennedy-Cuomo, está lanzando una convocatoria para que los neoyorquinos creen un anuncio de 30 segundos donde se convenza a la gente de la importancia de llevar tapabocas. Las cinco mejores propuestas serán elegidas para que los cibernautas voten en un concurso y la ganadora se transmitirá por televisión.

“Mi sugerencia es, mira, ¿por qué no le pedimos a los neoyorquinos que produzcan un anuncio que el Estado pudiera publicar para explicarles a los neoyorquinos por qué deberían usar una máscara”, dijo Cuomo, recordando cómo nació la idea, tras una conversación con su segunda hija. “Tal vez hay una mejor manera de comunicarlo que la que he podido comunicar (…) Mariah va a ayudar en eso y lo tomará como un proyecto sin costo alguno para la gente del Estado de Nueva York, será voluntaria”, agregó el mandatario.

Advierten de posible aumento de muertes

El mandatario también abordó nuevamente el tema de la reapertura de Nueva York y mencionó con mucha inquietud las nuevas proyecciones de organizaciones como la Fundación Gates, que advirtió que debido a la relajación en normas como el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y la regularización de varios estados sin estar preparados, las muertes en todo el país pudieran superar los 134,475 casos en agosto. En abril pasado las proyecciones de fallecimientos eran de 60,308. Cuomo dijo que no apresurará la repaertura.

“Entre más rápido abramos, menos costo va a haber en la economía y más vidas se perderán, pero una vida humana no tiene precio, punto. Nuestro plan de reapertura no es canjeable. Nuestro plan advierte que hay que monitorear los datos. Si suben (las muertes y hospitalizaciones y nuevos casos) hay que frenar y cerrar la válvula”, dijo el líder del estado. “No hay duda de que estamos bajando la montaña, pero la pregunta es qué camino tomaremos para seguir bajando. Nada es tan decisivo como nuestro propio comportamiento: es simple díganme qué hacemos hoy y les diré cómo estarán las cifras en los próximos días”.

Cuomo insistió en la urgencia de seguir las normas, de no acelerar las cosas y tener claridad en que todavía Nueva York no ha salido del peligro. “Si se acelera la reapertura habrá más gente en contacto con otros, se relajará la distancia social, aumentará el índice de propagación del virus, habrá más gente infectaba y más muertes. Estar cerrados tiene un costo, pero abrir muy rápido también lo tiene”, mencionó.

El Gobernador una vez más exigió al Gobierno federal que apruebe fondos adicionales para ayudar a Nueva York (que ya tiene un déficit de $13,000 millones) a salir de la crisis, y que deje de lado el juego político.

“No solo los estados demócratas tienen un déficit económico, también los estados republicanos tienen un déficit económico (pero) debido al coronavirus, necesitamos ayuda financiera para reiniciar la economía, y eso es lo que estamos pidiendo al gobierno federal”, dijo Cuomo. “Lo que haga el gobierno hoy determinará literalmente cuántas personas viven y cuántas mueren, y eso no es hiperbólico, eso no es demasiado dramático, eso es solo un hecho. El gobierno federal tiene que ser capaz de aprobar una legislación y para aprobar una legislación, debe ser bipartidista”.

