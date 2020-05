Activistas laborales piden al Gobierno que garantice la seguridad de los trabajadores de Amazon

“Esta corporación no va actuar con el interés de protegernos. Es el momento de que nuestro Gobierno oiga las demandas de los empleados y actúe”.

Esta es la petición de organizaciones como Make The Road NYC, NYC Communities for Change, Align y el sindicato Teamsters después de que se conociera que un trabajador del almacén de Staten Island falleciera. La empresa informó de esta muerte por Covid-19 el martes.

We’re mourning the loss of an Amazon worker who died from #COVID19.

He worked at a facility on Staten Island that’s been the subject of repeated complaints from employees over the lack of safety measures taken during this crisis.

Amazon, worker safety must be your priority.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) May 6, 2020