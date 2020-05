Campeona olímpica Lindsey Vonn “pasea” en bikini a sus perros

La campeona olímpica de esquí Lindsey Vonn se ha mostrado muy activa durante las últimas semanas en las redes sociales desde que inició en los Estados Unidos la etapa de distanciamiento social, dejando ver la vida hogareña acompañada de su pareja, el jugador de hockey sobre hielo, P.K. Subban, durante la cuarentena en su casa de Los Ángeles.

Went on an adventure to the driveway. It was epic. #StayHome @LandRover pic.twitter.com/Aq55St0RvQ

— lindsey vonn (@lindseyvonn) May 4, 2020