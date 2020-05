Conmoción por muerte de hombre negro que trotaba. Dos blancos le disparan

Un gran jurado analizará el caso de la muerte de un hombre negro, quien fue baleado por dos hombres blancos cuando trotaba en un vecindario de Georgia.

El video del tiroteo fue revelado el martes por una estación y corresponde a los hechos ocurridos el 23 de febrero en Brunswick. Las imágenes fueron tomadas desde otro vehículo. En estas se ve a un hombre negro trotar hasta que se topa con dos hombres armados en un camioneta blanca. Después de un forcejeo se escuchan dos disparos. Luego se ve al corredor caer al piso cuando intentaba correr nuevamente.

La víctima fue identificada como Ahmaud Arbery, de 25 años. Los hombres armados se llaman Gregory McMichael y Travis McMichael. Ninguno fue arrestado o acusado de algún crimen.

Según CNN, Gregory McMichael dijo a la Policía del condado de Glynn que creyó que Arbery era un sospechoso de varios robos en residencias del área.

Lauren Bennett, vecina del sector, dijo a The Guardian que Arbery era conocido por trotar en el vecindario. La mujer añadió que la víctima incluso saludaba con la mano a otro vecino en cada jornada de ejercicio.

Se sabe que dos fiscales optaron por no llevar el caso argumentando conflictos de interés. Uno de ellos, sin embargo, escribió que Travis McMichael actuó en defensa propia y que sus acciones están dentro de los límites de las leyes de arresto civil de Georgia. También se conoció que Gregory McMichael fue investigador del fiscal del Distrito Judicial de Brunswick.

S. Lee Merritt, abogado de la familia, pidió el arresto de los McMichael. En tanto, el gobernador Brian Kemp se limitó a decir que los “ciudadanos de Georgia merece respuestas”.

2 months ago, Ahmaud Arbery was jogging in his neighbourhood, when these two racist pigs got their guns and slaughtered him. Their names are Gregory and Travis McMichael and they are STILL walking free because Gregory worked for the police department. #JusticeforAhmaudArbery pic.twitter.com/REnX30FoAc

— Harleen (@harleenratol) April 29, 2020