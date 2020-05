Otro video denuncia brutalidad policial al aplicar distanciamiento social en Nueva York

Tres oficiales de la policía de Nueva York fueron captados en un video sometiendo a un hombre durante un aparente arresto por distanciamiento social en Brooklyn, siendo el tercer incidente de este tipo reportado en los últimos días, mientras el principal sindicato criticó fuertemente al alcalde por asignarles esa función.

Este enfrentamiento sucedió en East New York justo después de las 10 p.m. el domingo por la noche, y el video fue compartido ayer por el congresista Hakeem Jeffries (D-NY) en su cuenta de Twitter.

En la grabación se ve a tres oficiales que aparentemente intentan arrestar a un hombre, y uno de ellos lo golpea en el costado de la cara mientras está en el suelo.

“Eso no está bien, muchachos”, se escucha a los espectadores decirle a los agentes. “Eso no es necesario, no es una amenaza para ti”.

En respuesta, la policía ordenaba reiteradamente a los transeúntes que “retrocedan”, narró New York Post.

Un ciudadano les advirtió a los policías que presentaría una queja, a lo que un oficial responde: “Sí, gracias. Excelente”.

Otras personas salieron de un edificio cercano supuestamente para enfrentar a los policías. “¿Quieren ir con él?”, amenazó el mismo oficial.

Un policía luego entra en el edificio, otro se para en la puerta y el tercero continúa sosteniendo al hombre en el suelo.

La versión de NYPD es distinta: una portavoz dijo que Stephon Scott, de 20 años, intentó ingresar a uno de los autos de la policía y golpeó a un sargento en el brazo antes de que la cámara comenzara a grabar el video.

El oficial “golpeó a Scott para lograr el cumplimiento porque se resistía al arresto”, dijo la portavoz. Asuntos internos está revisando el incidente.

Scott fue acusado de obstrucción, resistencia al arresto y conducta desordenada. El mes pasado fue arrestado por robo, dijo el comisionado de policía Dermot Shea.

Un día antes, agentes también usaron la fuerza para arrestar a tres hombres que se negaron a distanciarse socialmente en las avenidas Fountain y Blake, en el mismo vecindario de Brooklyn.

Y en un video ahora viral, grabado el sábado, Francisco García, un oficial hispano con antecedentes de violencia, fue capturado golpeando a un ciudadano que parecía desafiarlo en East Village.

Police officers aggressively “enforcing” social distancing in our community.

This occurred in East New York last evening.

Why are sunbathers who violate social distancing guidelines treated one way and young men in certain communities another?

This MUST end. pic.twitter.com/aEU1H4bcdn

— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) May 5, 2020