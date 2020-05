Equipo español quiere robarle a Chivas a su preciada joya: Fernando Beltrán

View this post on Instagram

¡Todo listo en casa de los Beltrán! 🥰🇫🇷🐐Hoy juega @fernandobeltran8, ¡HOY JUEGA CHIVAS! 🙌 #Chivas2020 #Beltranismo #TuCasaTuCancha #RebañoSagrado #PuroMexicano #Chivas #ChivaHermanos #esports #México #eLigaMX