Departamento de Justicia retira cargos contra Michael Flynn, exasesor de Trump

El Departamento de Justicia (DOJ) retiró los cargos contra el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn.

Esto a pesar de que se había declarado culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con oficiales rusos durante la transición presidencial, lo que originó su salida del equipo cercano del presidente Donald Trump y desató las investigaciones sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016.

La decisión del DOJ sorprende sobre todo porque Flynn fue condenado en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones.

De hecho, Flynn se declaró culpable en diciembre de 2017.

Tras terminar las investigaciones de Mueller, los abogados del exasesor –quien es un exmilitar condecorado– pidieron anular su condena, alegando que fue víctima de una conspiración por parte de fiscales, investigadores federales e incluso sus primeros defensores.

En enero, el fiscal general William Barr nombró al fiscal Jeff Jensen para que revisara el caso y éste hizo la recomendación final.

Esto representa un gran triunfo para el presidente Trump, quien ha defendido a Flynn e incluso consideró su perdón, al acusar que su exasesor había sido víctima de una “trampa” de oficiales del FBI.

“General Michael Flynn’s attorney is demanding that charges be immediately dropped after they found that FBI Agents manipulated records against him. They say that James Clapper told a reporter to “take a kill shot at Flynn. This has been a complete setup of Michael Flynn….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2019