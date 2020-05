Empleados baleados en restaurante McDonald’s en pelea por distanciamiento social para evitar coronavirus

Tres trabajadores en un McDonald’s en Oklahoma City resultaron heridos el miércoles por disparos y una pelea que parecía haber comenzado porque el comedor del restaurante estaba cerrado por distanciamiento social durante la pandemia de coronavirus, dijo la policía.

Dos de tres empleados resultaron heridos por disparos y el tercero sufrió lesiones al golpearse la cabeza con los muebles del comedor en una pelea física, reportó NBC News.

Las víctima fueron dos mujeres y un hombre, y dos de ellos tienen 17 años. Fueron hospitalizados en estado estable.

Dos clientes, un hombre y una mujer, fueron detenidos.

“Se les pidió que se fueran, y se negaron y sacaron un arma”, dijo la teniente Michelle Henderson, del Departamento de Policía de Oklahoma City. El comedor “estaba cerrado por el virus”.

La policía fue avisada a las 6:22 p.m. de ayer, hora local.

Oklahoma nunca tuvo órdenes formales de cuarentena en casa, pero se alentó a las empresas no esenciales a observar el distanciamiento social. Ese estado suma 4,201 contagios y 253 muertes.

Two customers shot two McDonald's employees in Oklahoma City after they were told to leave the store's dining area, police say. https://t.co/64si5KqHy3

— CNN (@CNN) May 7, 2020