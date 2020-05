Hubo diversas negligencias: A un año de la terrible muerte de Silver King sobre el ring recordamos que quizá se pudo evitar

El próximo 11 de mayo se cumplirá un año de la muerte de Silver King, algo que tal vez se pudo evitar, pero desafortunadamente varios factores influyeron para que terminara en una terrible tragedia.

El luchador de 51 años brindaba una función en Londres, Inglaterra, en un evento organizado por una empresa de El Hijo del Santo, cuando perdió la vida sobre el cuadrilátero mientras enfrentaba en un mano a mano a Juventud Guerrera.

El combate transcurría con normalidad, hasta que luego de un lance, ambos gladiadores terminaron en la lona, Juventud Guerrera se levantó sin problemas, pero su rival, cuyo nombre real era César González Barrón, intentaba incorporarse y no lo lograba. Juventud lo castigo con un patada y Silver King quedó inmóvil sobre la lona; en ese momento le colocó las espaldas planas. Aunque el gladiador ya no respondía, el referee le contó una palmada en la lona, luego dos e hizo una pausa enorme antes de la tercera que indicaría la rendición, como esperando a que se reincorporara el esteta, lo cual no sucedió. El cuerpo seguía inerte en la lona mientras el referee todavía se tomó el tiempo de levantarle la mano a Juventud Guerrera.

La autopsia reveló que el hermano del Dr. Wagner Jr. falleció por un infarto al miocardio y que su cuerpo estaba libre de alcohol, drogas, medicamentos y cualquier otra sustancia que hubiera podido alterar su desempeño. Luego de esto, algunos expertos opinaron que la muerte pudo evitarse si se hubieran tomado las medidas necesarias en esos momentos, tal y como lo relató Mary Hassell, médico forense del tribunal de St. Pancras.

“Perdieron la oportunidad de ofrecerle el mejor tratamiento posible y de que pudiese sobrevivir. Cuando hablo de negligencias en los primeros auxilios, me refiero a todo el procedimiento. Se fracasó a la hora de planear qué debía hacer cada persona implicada, dónde estaban los utensilios necesarios y de asegurarse que hubiese un responsable que, en caso de malestar, acudiese a las inmediaciones del cuadrilátero rápidamente“, afirmó la especialista al diario de la localidad en la que falleció Silver King, The Camden New Journal.

After an investigation into the death of Silver King by The St. Pancras Coroner’s Court’s Senior Coroner Mary Hassell, it has been determined that there were "multiple failings on all fronts.” Further details enclosed. https://t.co/Gshvrpwl4K

— ProWrestlingStories.com (@pws_official) October 18, 2019