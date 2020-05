OTOS: Alertaron de un tigre en el jardín de una casa. Pero el amplio operativo policial se llevó una sorpresa

Un helicóptero y 10 policías se trasladaron a un pequeño y apacible pueblo de Inglaterra para responder a la llamada

Un megaoperativo que involucró a un helicóptero y diez policías quebró la apacible calma de Underriver, un pequeño pueblo del noreste de Kent, en Inglaterra. Todo fue en respuesta al llamado de una persona que alertó sobre la presencia de un tigre en un jardín vecino.

Sin embargo, lejos de encontrarse con felino amenazante, los uniformados vivieron un momento insólito. Fue la propia dueña de casa, un escultora de 85 años, quien los condujo hasta una de sus creaciones.

“El tigre que hice hace 20 años ya no luce como en la foto. No estaba a la venta porque se había convertido en una atracción para las personas que pasaban por el frente de mi casa. Se estaba desintegrando tranquilamente hasta que el 3 de mayo pasado una persona que no tiene ni la menor idea de cómo es un tigre que ha escapado dio aviso a la policía”, escribió a modo de descargo Juliet Simpson en su sitio web.

La policía de Kent había recibido una llamada que alertaba sobre la presencia de un felino salvaje suelto en el jardín de una vivienda. Pero una vez en el lugar, los uniformados pudieron constatar no solo que no había ningún animal (real) ni tampoco riesgo alguno para los vecinos.