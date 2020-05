Sorprenden a estrella de la NFL desnudo con otras mujeres y su esposa le apunta a la cabeza con un arma

Nina Thomas, esposa del jugador estelar de la NFL, Earl Thomas, fue arrestada por violencia familiar, luego de que apuntara a la cabeza de su marido con una pistola a 30 centímetros de distancia por una presunta infidelidad del defensivo profundo de los Ravens de Baltimore, según reportó el portal TMZ Sports.

Los hechos se dieron el pasado 13 de abril en Austin, Texas, cuando la policía respondió a una llamada cerca de las 3:40 a.m. Al llegar al lugar, los oficiales observaron a Nina con un cuchillo en la mano persiguiendo alrededor de un vehículo al propio Earl.

