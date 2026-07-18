EE.UU. devuelve cartas de México sobre ICE y acusa intento de dar instrucciones a funcionarios

El gobierno de Estados Unidos rechazó las cartas enviadas por México sobre las acciones de autoridades estadounidenses en materia migratoria y pidió que cualquier inconformidad sea presentada mediante los canales diplomáticos establecidos.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) del Departamento de Estado, informó que Michael Kozak, alto funcionario de esa dependencia, se reunió con el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri Montaño, para devolver los documentos enviados por el gobierno mexicano.

Según la dependencia estadounidense, las cartas de México buscaban decirle al personal del gobierno de Estados Unidos cómo actuar, algo que Washington rechazó al considerar que México estaba intentando intervenir en sus funciones.

“El Alto Funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se reunió hoy con el Embajador Mexicano Roberto Lazzeri en Washington… devolvió las cartas de México que pretenden dirigir las acciones del personal del Gobierno de EE.UU. que opera en territorio soberano”, destaca el comunicado de WHA.

La oficina estadounidense recomendó al gobierno mexicano presentar sus preocupaciones mediante los mecanismos diplomáticos habituales y no a través de comunicaciones dirigidas a funcionarios que operan dentro de Estados Unidos.

“Michaek Kozak también recomendó a México compartir sus preocupaciones a través de canales diplomáticos, como es habitual“, destacó WHA.

Cartas estarían relacionadas con acciones del ICE y migrantes mexicanos

El intercambio ocurre en medio de las tensiones entre ambos países por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las condiciones de los migrantes detenidos en Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha expresado preocupación por la muerte de ciudadanos mexicanos durante operativos migratorios y mientras permanecían bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Western Hemisphere Affairs Senior Bureau Official Michael Kozak met Mexican Ambassador Roberto Lazzeri today in Washington. SBO Kozak returned Mexico’s letters that purport to direct the actions of U.S. Government personnel operating in U.S. sovereign territory. SBO Kozak also? — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 17, 2026

Uno de los casos que aumentó la presión diplomática fue la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo migratorio en Texas. Tras ese hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no se limitaría a enviar notas diplomáticas y que podría recurrir a acciones jurídicas.

De acuerdo con cifras del gobierno mexicano, al menos 18 connacionales han muerto en hechos relacionados con el ICE desde el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

México sostiene que busca proteger derechos de sus ciudadanos

Las autoridades mexicanas han señalado que sus comunicaciones forman parte de sus labores de protección consular y tienen como objetivo dar seguimiento a la situación de sus ciudadanos en territorio estadounidense.

El gobierno mexicano ha solicitado información sobre casos específicos y ha pedido que se respeten los derechos de los migrantes detenidos, especialmente en centros de custodia donde se han reportado fallecimientos.

México y Estados Unidos mantienen una relación marcada por la cooperación en temas migratorios, pero las recientes medidas de control fronterizo y las acciones del ICE han generado diferencias entre ambos gobiernos.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no había emitido un posicionamiento público sobre la decisión del Departamento de Estado de devolver las cartas.

Roberto Lazzeri Montaño asumió oficialmente la representación diplomática de México en Washington a finales de junio de este año, en un periodo marcado por nuevos ajustes a la política migratoria estadounidense.

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