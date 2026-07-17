FBI allanó hogar de ex alguacil aliado de Eric Adams en Queens, Nueva York mientras estaba en Puerto Rico

Investigadores federales del FBI ejecutaron una orden de registro ayer en la residencia en Queens de Anthony Miranda, ex alguacil de la ciudad de Nueva York.

Miranda se encontraba en Puerto Rico el jueves cuando se ejecutó la orden de registro en su hogar en NYC. Por ello, paralelamente agentes federales lo interceptaron en la isla e incautaron sus dispositivos electrónicos, informó Politico citando fuentes anónimas.

Un video publicado por CBS News muestra a agentes del FBI retirando cajas y otros objetos de la casa de Miranda, ubicada en 169th St en Fresh Meadows. El ex alguacil no ha sido acusado de ningún delito y es aliado desde hace mucho tiempo del ex alcalde Eric Adams, quien no ha emitido comentarios sobre el operativo federal.

Según The New York Times, las autoridades federales y locales llevan a cabo una investigación penal centrada en el ex alguacil de la ciudad de Nueva York y su posible vinculación con una de las mayores compañías tabacaleras del mundo. Como parte de la investigación, los fiscales federales emitieron el jueves varias órdenes de presentación de documentos (subpoenas); al menos algunas de ellas solicitaban registros relacionados con la multinacional British American Tobacco y dos de sus filiales: Reynolds American (también conocida como R.A.I.) y R.J. Reynolds Tobacco Company.

Al menos una de estas órdenes -cuya copia obtuvo The New York Times– se centraba en Miranda y enumeraba cerca de una docena de posibles delitos bajo investigación, entre ellos fraude a programas federales o soborno, fraude electrónico, blanqueo de capitales, manipulación de testigos y viajes interestatales con fines de actividades delictivas organizadas (racketeering).

La alcaldía confirmó el jueves la investigación federal sobre Miranda. “Nuestra administración está al tanto de la investigación federal sobre el ex alguacil”, declaró Dora Pekec, portavoz del alcalde Zohran Mamdani. “Esta administración está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas. Esperaremos a conocer los hallazgos y conclusiones a medida que el proceso legal siga su curso”.

Racha polémica

Adams nombró a Miranda para dirigir la Oficina del Alguacil en mayo de 2022. En ese mismo mes fueron despedidos el primer ayudante del Alguacil, Warren Glover, e Isabella Geroux, asistente ejecutiva de Miranda.

Mamdani destituyó a Miranda en mayo y nombró en su lugar a Edwin Raymond -agente de NYPD conocido por denunciar irregularidades internas-, recordó Daily News. “El mandato de Miranda como alguacil estuvo marcado por la polémica, especialmente en lo referente a cómo su oficina gestionaba la aplicación de la ley contra la venta ilegal de cannabis durante la administración de Adams”.

En 2024 investigadores de la ciudad comenzaron a examinar denuncias de que la Oficina del Alguacil había incautado indebidamente pruebas en tiendas de marihuana sin licencia. Durante la investigación hallaron más de $100,000 dólares en efectivo dentro de cajas fuertes en la sede de la Oficina del Alguacil en Queens; un hecho sorprendente dadas las afirmaciones de Miranda de que sus agentes no recaudaban dinero durante las redadas.

Eso sucedió apenas un día después de que el 26 de septiembre de 2024 Adams se convirtiese en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal en la historia moderna. Más temprano ese mes agentes del FBI se habían presentado en las casas del entonces comisionado de NYPD Edward Cabán, el vicealcalde de Seguridad Pública Phil Banks y el hogar que compartían el rector de escolar David Banks y la primera vicealcaldesa Sheena Wright, con órdenes de allanamiento y confiscaron sus dispositivos electrónicos; pero no se presentaron cargos contra ellos.

Ingrid Simonovic, presidenta de la Asociación Benéfica de Alguaciles Adjuntos de la Ciudad de Nueva York (NYC Deputy Sheriffs Benevolent Association), criticó duramente y en repetidas ocasiones el trato que Miranda dispensó a sus miembros durante su mandato. El sindicato había exigido su dimisión alegando que creó un “ambiente laboral hostil” que, según afirman, provocó un éxodo de empleados. En febrero de 2025 dos altos cargos de la Oficina del Alguacil de la ciudad -Wilfredo Pérez y Thomas Egan, ambos contratados por Miranda en septiembre de 2024- presentaron abruptamente su renuncia.

“El hecho de que Miranda esté aparentemente bajo investigación federal no debería sorprender a nadie”, afirmó Simonovic ayer. “Durante los últimos cuatro años hemos alertado reiteradamente sobre la arraigada mala gestión, las irregularidades y la corrupción desenfrenada que caracterizaron la gestión del ex alguacil Anthony Miranda. Esperamos que finalmente rinda cuentas por sus actos”.

La sombra de Adams

En abril de 2025, tres meses después de regresar a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia (DOJ) de Donald Trump le otorgó un perdón a Adams, pero el alcalde y su entorno siguieron bajo la sombra de escándalos de renuncias y acusaciones, lo que llevó a que se retirara su candidatura a la reelección.

En paralelo, varios miembros de la antigua administración del alcalde Adams o aliados externos suyos han enfrentado cuestionamientos, incluyendo:

-Frank Carone, figura influyente de Brooklyn y estrecho colaborador desde hace mucho tiempo de Adams, fue detenido en junio de 2026 bajo cargos federales de corrupción, junto con su hermano y un promotor inmobiliario de Queens.

-Anthony Herbert, quien trabajaba en la Unidad de Asuntos Comunitarios de la alcaldía, fue acusado en enero de 2026 de soborno a nivel federal en relación con alegaciones de que ayudó a manipular contratos con dos empresas diferentes que buscaban hacer negocios con la ciudad.

-Ingrid Lewis Martin: acusada en agosto de 2025 de soborno y lavado de dinero a nivel estatal. Se declaró “no culpable.”

-Jesse Hamilton, ex senador estatal de Nueva York y amigo de vieja data de Adams, renunció en agosto de 2025 a su puesto en el Departamento de Servicios Administrativos (DCAS) tras ser acusado de recibir sobornos.

–Winnie Greco, ex directora de asuntos asiáticos, vio su casa registrada por el FBI en febrero de 2024. No se han presentado cargos.

–Phil Banks, ex vicealcalde de seguridad pública, y su hermano David Banks, ex canciller escolar, fueron interrogados sobre una empresa de consultoría creada por su otro hermano Terence. No se han presentado cargos contra ellos.

-El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Edward Cabán, renunció en septiembre de 2024 en medio de una investigación federal del FBI. Su hermano gemelo James Cabán dirigía un negocio de seguridad para discotecas y también fue interrogado. No se han presentado cargos contra ellos.

-Tracey Collins, allegada sentimental de Adams, renunció como funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad en noviembre de 2024, en medio de acusaciones de que nunca trabajaba.

En septiembre de 2025 Adams –ex NYPD y ex presidente del condado Brooklyn– anunció que no buscaría la reelección y pocos días después Jasmine Ray (42), una ex novia suya que acababa de renunciar como empleada municipal, presentó un libro revelando secretos de su relación.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.