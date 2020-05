Tres jóvenes son baleados frente a un parque infantil en Nueva York

Tres hombres jóvenes resultaron heridos por disparos cerca de un parque para niños el martes por la noche en Medford, Long Island (NY).

Según la policía del condado Suffolk, una llamada al 911 llegó alrededor de las 10 p.m. informando sobre disparos en Shirley Lane, frente a un parque infantil, reportó Pix11.

Dos de las víctimas, de 19 y 25 años, pudieron llegar al cercano Departamento de Bomberos de Gordon Heights para buscar ayuda, mientras que una tercera víctima, de 26, se dirigió al hospital cercano Stony Brook en un vehículo privado, dijo la policía.

El herido de 25 años permanecía en estado crítico el miércoles por la mañana, mientras que los otros dos hombres fueron siendo tratados por lesiones, en condición estable, según las autoridades.

No se ha informado de detenciones. Los detectives están pidiendo a cualquier persona con información sobre el incidente que llame al 6to Escuadrón al (631) 854-8652 o a Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS. Todas las llamadas se mantendrán confidenciales.

Medford, NY- Suffolk Police are investigating an incident in which 3 people were shot on Shirley La. in front of a Town of Brookhaven park Tuesday night. 2 victims made their way to the Gordon Heights FD for help while another was taken by private car to Stony Brook Hospital. pic.twitter.com/tj4pNu32yC

— Stringer News (@Stringernews) May 6, 2020