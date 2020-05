Vórtice polar traerá ráfagas de aire frío y nieve en mayo al este de Estados Unidos

¡Nieve en mayo! Y una ola de calor en el oeste para el fin de semana del Día de las Madres

Una fuerte corriente de aire más frío está a punto de empujar fuerte hacia el Medio Oeste y el este, donde podría romper docenas de registros de temperatura durante el fin de semana del Día de las Madres y también hará caer un poco de nieve en mayo en el interior del noreste de Estados Unidos, reporta el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

One final (maybe?) push of winter will bring well below normal temperatures and snow to much of the northeast late this week and into the weekend. Accumulating snow is possible across much of the interior Northeast, with the heaviest snow likely across parts of Maine. pic.twitter.com/yrTYE3S14r — NWS WPC (@NWSWPC) May 6, 2020

Las temperaturas ya han caído cerca o por debajo del promedio en muchas áreas al este de las Montañas Rocosas, pero un frente frío más fuerte hará que las temperaturas bajen aún más a fines de la semana, según weather.com.

Even as the heat builds across the Southwest US, Ol' Man Winter takes a swipe at the Northern Rockies today. Expect a few inches of snow across western Montana, particularly above 5500 feet, with upwards of 10 inches of snow possible over the Little Belt Mountains. pic.twitter.com/ll7sWtdBdI — NWS WPC (@NWSWPC) May 6, 2020

Quizás te preguntes por qué sucede esto ahora que estamos en mayo.

Un bloqueo de la alta presión cerca de Groenlandia y otro “bloque omega” de alta presión que sobresale hacia el norte desde la costa oeste de EEUU hasta el Océano Ártico al noreste de Alaska, trabajarán en conjunto para obligar a la corriente en chorro de aire más frío a realizar una fuerte caída hacia el sur sobre los Grandes Lagos y el Nordeste.

Y también el “bloque omega” será responsable del calor récord en el oeste hasta este fin de semana.

A plume of above average temperatures will impact the western U.S. along a coastal trough as below average temperatures fill in behind a cold front in the Midwest and east this weekend. pic.twitter.com/WVPRODgary — NWS WPC (@NWSWPC) May 5, 2020

Los detalles del pronóstico de más frío en mayo

Gran parte del Medio Oeste, sur y este del país tendrá temperaturas cercanas o algunos grados por debajo del promedio hasta el jueves.

Para el viernes, el frente frío más fuerte se extenderá por el Medio Oeste y el este, haciendo que parezca más a fines de marzo que a principios de mayo. Las altas temperaturas serán de 10 a 25 grados F por debajo del promedio del viernes hasta el fin de semana del Día de la Madre.

Los máximos solo llegarán a los 40° F en la mayoría de las áreas desde el medio oeste superior hasta los Grandes Lagos y el noreste interior el viernes. Gran parte del noreste permanecerá en los 40° F todavía el sábado. Algunos lugares en el norte de los Grandes Lagos y en las elevaciones más altas del interior del noreste podrían no salir de 30° F.

Las temperaturas serán bastante frías el fin de semana del Día de la Madre, incluso en partes del sur.

Los mínimos en 30° ocurrirán en partes de las Carolinas y el valle de Tennessee, incluido Nashville, Tennessee, donde el mínimo promedio en esta época del año es a mediados de los 50°.

Se esperan temperaturas tempranas de la mañana en 20° en los Grandes Lagos y partes del interior al noreste.

Este aire frío de fines de temporada puede dañar cualquier vegetación sensible de primavera donde produzca heladas o nevadas.

Y récords de calor en el oeste

Mientras, la ola de calor actual en el oeste está dando como resultado más de una docena de récords o casi récord para hoy (miércoles), con varias temperaturas altas por encima de los 100 grados, reporta el Servicio Nacional de Meteorología(NWS).