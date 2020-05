Exnovia de Kobe Bryant sigue sin superar la muerte de la leyenda de la NBA

La cantante Brandy dice que aún no puede asimilar la muerte de Kobe Bryant después de casi cuatro meses.

La actriz y cantante fue una de las primeras citas que el basquetbolista tuvo en 1996 y Brandy admitió que todavía está conmocionada por su muerte.

“Simplemente no puedo entenderlo. No lo entiendo. Nunca lo entenderé hasta el día de hoy”, le dijo a Entertainment Tonight.

Brandy and Kobe Bryant at prom in 1996! pic.twitter.com/SsSZ41nOuf

— liv (@afroliviaa) November 17, 2016