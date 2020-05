Un fuerte terremoto sacudió la capital de Irán

MADRID – Al menos dos personas han muerto y más de 30 han resultado heridas este viernes a causa de un terremoto que ha sacudido la capital de Irán, Teherán, y sus alrededores, provocando que miles de personas abandonaran sus casas.

People are coming out into the streets after a 5.1 richter earthquake just hit near Tehran. Aftershocks are possible. An official in #Iran’s National Crisis Org has told people to maintain social distancing as they get out of their homes. pic.twitter.com/5E0oYc9MfJ

— Sina Toossi (@SinaToossi) May 7, 2020