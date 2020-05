Hoy hubo nieve en mayo por primera vez en 43 años en el Central Park de Nueva York

Por primera vez en casi medio siglo, hubo nieve hoy en el famoso Central Park de Nueva York, empatando el viejo récord de nevada del mismo día hace 43 años: el 9 de mayo en 1977, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La breve nevada, parte de un vórtice que se originó cerca del Polo Norte y ha golpeado la costa este del país el fin de semana, comenzó alrededor de la 1:30 a.m., pero no se acumuló, resumió Matthew Wunsch, meteorólogo del NWS.

La cantidad caída hoy fue la misma registrada en febrero de este año, en lo que se recuerda como uno de los inviernos con menos nieve en la historia de la ciudad.

“La nieve en mayo es algo raro, pero no es la primera vez que sucede en Nueva York”, dijo Wunsch al New York Post. “En Central Park, es la quinta vez en la historia que vemos nieve en este momento de año”.

El parque también experimentó temperaturas frías récord esta madrugada, con el mercurio bajando a 34 grados F (1C), lo más frío desde 1947, agregó Wunsch.

Las temperaturas mejorarán para el Día de la Madre, con pronóstico de 62F (16.5C) el domingo por la tarde; luego de mínimos matinales en los bajos 40F (6C), dijo Wunsch.

El lunes seguirá siendo más primaveral, con una temperatura cercana a los 61F (16C), y posibilidad de tormentas eléctricas a primera hora de la tarde.

All 6 of our climate sites (EWR, NYC, BDR, LGA, JFK, ISP) reported a T of snow early this morning. Officially, the month of May has the exact same amount of snow as the month of February for 5 of these sites.

Islip, NY has officially had a snowier May than February. #aMAYzing

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) May 9, 2020