Frío y quizás nieve en mayo: insólito regalo para las madres de Nueva York este fin de semana

Como si el 2020 ya no hubiese sido lo suficientemente insólito y en este invierno no nevó, Nueva York podría ver esta noche copos de nieve, algo que no ha sucedido en mayo en los últimos 25 años.

Tras un clima seco esta mañana, se espera lluvia esta tarde y gran parte de la noche (75%), a medida que las temperaturas caen en picada.

“¡El escenario estará listo para que NYC vea sus primeros copos de nieve en el mes de mayo en 25 años! Un área de baja presión y una masa de aire inusualmente fría se unen en las horas previas al amanecer del sábado para brindar la oportunidad de algunas ráfagas”, alertó el experto Erick Adame en NY1 News. Pero descartó una posible acumulación de nieve.

El sábado será frío y ventoso. Las ráfagas pueden soplar hasta 40 mph, estableciendo una sensación térmica que podría estar en los 30 grados F (cerca de 0C) la mayor parte del día.

El domingo, Día de las Madres, se perfila poco más tolerable, pero seguirá siendo frío para esta época de mayo: entre 48 y 62 grados F (9-16C).

Para información más actualizada sobre el clima consulte AccuWeather.

For those in the east…no, you are not hallucinating…these are the actual forecast high temperatures on Saturday, May 9th. Yes, May! Near a 100 degree difference across the U.S. between the expected lowest max on Mt. Washington, NH to the highest max in Death Valley, CA. pic.twitter.com/u5MqECk3jM

— NWS WPC (@NWSWPC) May 7, 2020