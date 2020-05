Los rituales que debes hacer si necesitas perdonar o ser perdonada

Estos hechizos son muy efectivos si el sentimiento de culpa no de te deja vivir tranquila o necesitas que alguien se disculpe contigo

Hay veces que el rencor o el orgullo no nos deja perdonar y nos impiden cerrar un ciclo. Esos sentimientos podrían ser la fuente de malas energías que seguimos cultivando en el interior y si no las dejamos fluir, podrían ser muy dañinas para mente, cuerpo y alma.

Puede que seamos nosotros los que necesitemos ser perdonados ya que ese sentimiento de culpa nos consume por dentro y queremos liberarnos de eso que nos tiene intranquilos.

Si deseas perdonar o ser perdonada, la magia blanca puede darte ese empujón que necesitas para dar el siguiente paso. Te dejamos algunos rituales reseñados por el sitio Mamas Latinas, que serán de gran utilidad para estos objetivos.

El globo liberador

Es un ritual muy sencillo y con un significado hermoso. Necesitas un globo con helio del color que consideres representa tu rencor. Cierra tus ojos y transmite esas sensaciones y emociones al globo. Abre los ojos y suéltalo mientras dices “Te suelto para que puedas vivir en paz y me dejes vivir en paz”.

Hechizo para ser perdonados

El lunes es el día ideal realizar este hechizo de magia blanca. En una hoja blanca escribe con un bolígrafo de tinta roja el nombre de la persona que desees te perdone y colócalo doblado en un frasco de vidrio. Agrega almendras, una rosa seca y la pluma de un ave. Ciérralo y encima pon una piedra, cuarzo o cristal de tu elección y prende una vela blanca.

Hechizo para que tu pareja te perdone

Consigue una rosa roja y a continuación quitarás los pétalos uno a uno. Cada que arranques uno pide perdón por lo ocurrido en voz alta. En una hoja blanca escribe con tinta roja la acción o acciones por las que desees ser perdonada y táchalas con un plumón negro. Quema la hoja a la vez que dices: “(nombre de la persona) me perdonas a través de este hechizo de amor”.

Hechizo para que tu pareja te pida perdón

En un papel blanco escribe el nombre de tu pareja y por qué quieres que te pida perdón. Quémalo con el fuego de una vela azul, frota una vela verde con las cenizas y préndela. Deja que ambas velas se consuman y los restos colócalos al pie de tu cama por tres días.

Ritual para que alguien se disculpe contigo

Este hechizo deberás realizarlo un viernes al medio día. Escribe en una hoja blanca el nombre de quien desees se disculpe contigo y enróscalo de tal forma que quede una mecha. Saca el corazón de una cebolla y mete el papel. Coloca la cebolla en un recipiente de metal con aceite y quema la mecha o el papel mientras dices: “Cebolla, haz que (nombre de la persona) no pare de llorar por el daño que me hizo hasta que me pida perdón”. Das 3 palmadas fuertes y la repites.

Ritual para perdonar

En una hoja color amarillo escribe con rojo por qué no puedes perdonar y siente cómo a través de esas palabras sale tu enojo. Quema la hoja y entierra las cenizas en una maceta y obséquiasela a la persona que perdona mientras dices mentalmente “Te regreso esta situación, me estorba, no la quiero, te libero y me liberas”.

