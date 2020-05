Conor McGregor le puso fecha a su regreso al octágono y quiere pelear con Justin Gaethje

Después de una acalorada discusión en Twitter con Justin Gaethje, Conor McGregor reveló que volverá a subir al octágono en julio en una pelea de por el título ligero y dejó entrever que quiere que sea contra The Highlight, el campeón interino de UFC.

La historia del pique entre ambos peleadores se remonta al año pasado, en septiembre concretamente, cuando Gaethje publicó un tuit en el que lo llamó “mal humano, padre y esposo”, posteriormente, el sábado pasado derrotó a Tony Ferguson, un buen amigo de The Notorious, causándole una fractura del hueso ocular, por lo que el irlandés aprovechó para intentar menospreciar su derrota y atacarlo en redes sociales.

“Justin, no hay peligro en un hombre que abraza las piernas. Todos lo sabemos. Voy a matarte. Tus dientes voy a ponerlos en un maldito collar. ¿Hablas sobre mis habilidades como padre? Estás muerto“, escribió McGregor en Twitter.

Justin, there is no danger in a man that hugs legs, we all know. Try and dance around what the real threat is here all you want.

I am going to fucking butcher you.

Your teeth. I’m going to put them on a fucking necklace.

Speak on my skills as a father?

You are fucking dead.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020