Este fin de semana podría formarse el primer ciclón tropical del año en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) pronosticó hoy, martes, que para este fin de semana se podría concretar la formación de una tormenta subtropical en el océano Atlántico.

Este sería el sexto año consecutivo en el que se forma un sistema de baja presión previo al inicio de la temporada de huracanes.

El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Emanuel Rodríguez afirmó que el sistema no representa amenaza directa para Puerto Rico y tampoco se espera que afecte territorio alguno en su futuro cercano.

“Este sistema es de origen extratropical, o sea no se origina en las latitudes bajas. Es asociado a los remanentes de un frente frío y su probabilidad de desarrollo hoy es de hasta 50 % en los próximos cinco días, por lo que se espera que en el fin de semana se convierta en un sistema subtropical”, explicó.

An area of low pressure is expected to develop this weekend to the northeast of the Bahamas. Environmental

conditions appear conducive for this system to acquire some subtropical characteristics as it moves northeastward through Sunday. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/ypMZ099QP6

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 12, 2020