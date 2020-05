Ana Patricia Gámez aclara si está embarazada

Ella misma cuenta al detalle lo que está pasando en su vida

Que si tiene pancita, que si se ve más cachetona, que si lo que come son antojitos, esos que tuvo cuando esperaba a Giulietta y Gael… Todos opinan en las redes sobre los casi imperceptibles cambios en el cuerpo de Ana Patricia Gámez, y ella misma sale a contestar su está o no esperando su tercer hijo.

“No, no estoy embarazada”, dijo contundente en una de sus Instasotry luciendo una de las blusas de su tienda Beashion Boutique.

“Uno no puede tener un poquito de panza o estar hinchado, o engordar unos kilos porque ya te embarazan, no mi amor, pues uno disfruta, come, bebé y no, no estoy embarazada”, siguió diciendo Ana Patricia.

Es que la guapísima presentadora está en su casa, junto a su familia, de cuarentena mientras se sabe el futuro de ‘Enamorándonos’, show que conduce en UniMás junto a Rafael Araneda, que fue cancelado sin fecha aun de regreso.

