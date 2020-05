Matan a adolescente vinculado con robo violento de pandilla en Brooklyn

Estaba acusado de integrar un grupo capturado en video atacando y robando a una quinceañera

Tyquan Howard, adolescente de 16 años, fue baleado mortalmente ayer a plena luz frente a un edificio residencial en Brooklyn, informó la policía.

Howard estaba acusado de ser parte de la pandilla capturada en video atacando y robando a una quinceañera en marzo, en la avenida Utica en Crown Heights.

El joven de 16 años recibió un disparo ayer aproximadamente a la 1 p.m. frente a un edificio en St. Johns Place, cerca de Rochester Avenue, y murió horas después en el Hospital Brookdale.

No está claro qué provocó el tiroteo y hasta esta mañana no se habían realizado arrestos, informó New York Post.

Por el brutal incidente de marzo, Howard fue arrestado y acusado de robo y agresión de pandillas. Las circunstancias de su liberación no estaban claras.

Los investigadores creen que ese fue un ataque en represalia por otro episodio de pandillas.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.