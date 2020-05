Un perro French bulldog mata a su dueña en Illinois

Los ataques mortales de pit bulls son comunes, pero en Illinois una mujer fue víctima de un French bulldog.

Lisa Urso, de 52 años, fue hallada sin vida el sábado en la tarde en su casa de Ingleside luego de ser atacada por una mezcla de French bulldog.

“No fue en el cuello, tenía marcas de mordiscos en piernas y brazos”, dijo Howard Cooper, juez de instrucción del condado de Lake, a WGN. “También en el pecho. Era muchos mordiscos y rasguños, odio decirlo pero fue ataque cruel”.

La mujer, que vive con su novio, había adoptado al animal hace poco tiempo. Se supo que el perro había sido criado para pelear.

El can había atacado al novio previamente, pero Urso lo volvió a recuperar de la agencia de control de animales.

“Por lo regular no se cree que algo así ocurra con raza de perros pequeños, pero olvidamos que los animales pueden ser poderosos. Este perro tenía mucha fuerza en la mandíbula”, dijo Cooper.

El novio de la mujer no estaba en la vivienda cuando ocurrió el ataque. Otro French bulldog de Urso fue hallado con sangre. Un pastor border collie fue encontrado ileso.

Authorities say 52-year-old Lisa Urso of Ingleside was mauled to death by the recently rescued dog, which had been bred to fight.https://t.co/0hHA1dG22Y

— Chad Hedrick (@WSAZChadHedrick) May 13, 2020