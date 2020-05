¿El artículo antes que la marca? La crisis por el coronavirus impulsa un cambio de hábitos de consumo en EEUU

La pandemia del coronavirus ha comenzado a modificar los hábitos de consumo en Estados Unidos, donde los productos con la marca propia de algunas cadenas de tiendas son cada vez más comprados.

Menospreciados, olvidados en los anaqueles o vistos como la última opción por muchos consumidores, estos productos, de cadenas como Costco, Walgreens o CVS Health, amenazan a los de las grandes marcas.

Desde el comienzo de la pandemia, en Estados Unidos las ventas de marcas privadas crecieron un 29% y superan las de productos de marcas regulares, que crecieron sólo 24%, de acuerdo con datos de Nielsen.

Durante la crisis, alrededor de una cuarta parte encuestadora AlixPartners.

