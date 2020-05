Muere una joven negra baleada por la policía cuando dormía con su novio en su casa en Kentucky

Breonna Taylor, una paramédico afroamericana de 26 años, estaba durmiendo en su casa en Louisville (Kentucky) el 13 de marzo junto a su novio, Kenneth Walker, de 27 años, cuando tres personas entraron por la fuerza en la vivienda.

El hombre disparó contra ellos, según la cadena NBC, y en el tiroteo posterior su novia, que estaba desarmada, recibió ocho balazos y perdió la vida. El ha sido arrestado, acusado de agresión e intento de asesinato.

Los intrusos resultaron ser en realidad policías, que buscaban a dos hombres sospechosos de vender drogas en un vecindario a más de 10 millas de distancia de la vivienda, según ha informado el diario The Courier-Journal.

Según los registros policiales y judiciales, los agentes tenían una orden de allanamiento que incluía la casa de Taylor, lo que les permitía entrar sin tocar a la puerta ni identificarse como miembros de las fuerzas del orden.

Los vecinos y la familia de Taylor aseguran que la policía no se identificó como tal, y que la pareja creyó que eran criminales, por lo que Walter disparó en defensa propia.

El departamento de la Policía Metropolitana de Louiville asegura que los oficiales llamaron varias veces a la puerta y sí anunciaron su presencia como policías.

Después de forzar la entrada, “fueron inmediatamente recibidos por disparos”, según explicó el teniente Ted Eidem a la prensa.

The governor of Kentucky called on local, state and federal prosecutors to review the Louisville police investigation into the fatal shooting of Breonna Taylor, who was killed in her home by the police during a raid https://t.co/lrq4j88CME

— The New York Times (@nytimes) May 14, 2020