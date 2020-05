¿Comandante blaugrana? Cristiano Ronaldo pudo llegar al Barcelona, pero los culés prefirieron a su compañero del Sporting

En el 2003, poco antes de que Cristiano Ronaldo fuera fichado por el Manchester United, el Barcelona tuvo la oportunidad de hacerse de los servicios de “El Comandante”, pero prefirieron a su compañero de aquel entonces en el Sporting de Lisboa.

La anécdota la relató Robert Fernández, exsecretario técnico del club, quien en aquel momento trabajaba para el Valencia y acudió a Lisboa para conocer a las promesas del equipo portugués, al igual que otros visores de diferentes clubes de Europa, incluido uno del Barcelona.

“Me reuní con Jorge Mendes (representante) en un hotel después del partido; recuerdo que Cristiano estuvo muy bien ese día y que Quaresma también era muy bueno. Había un ‘scouter’ (cazatalentos) del Barça ese día también, no recuerdo exactamente quién, y hablando con él comentamos lo buenos que eran ambos, pero al final se decidieron por Quaresma”, dijo Fernández en entrevista para Superdeporte.

Al Barcelona la jugada no le salió como esperaba, ya que Quaresma apenas jugó 28 partidos durante la temporada y sólo marcó un gol antes de ser vendido al FC Porto, mientras que Cristiano fue fichado por los Red Devils, donde comenzó realmente su gran ascenso en el fútbol.

