Sismo de magnitud 6.4 impacta Nevada y se siente en California

Un sismo magnitud 6.4 sacudió esta mañana al noroeste del estado de Nevada en Estados Unidos.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó que el movimiento telúrico ocurrió a eso de las 4:03 a.m.

El epicentro del temblor tuvo una profundidad de 7.6 kilómetros y se localizó a unas 35 millas al oeste del condado de Tonopah y al este de la Sierra de Nevada.

Debido a la intensidad del sismo, éste se sintió en estados como California y Utah.

El USGS registró unas 11 réplicas en menos de una hora luego del terremoto; dos de éstos de magnitud 5.4.

Las autoridades aún no han reportado daños tras el sismo. Sin embargo, algunos residentes han compartido en redes sociales videos de la sacudida en sus casas debido al sistema.

Did you feel it? Earthquake out of #Nevada. As of 4am it’s considered a magnitude 5.8.

Our photographer, Ryan Hudgins captured this video shortly after. @KSEE24 @CBS47 pic.twitter.com/fxlnKyXwra

— Fabiola Ramirez (@FabRamirezTV) May 15, 2020