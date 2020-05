Trump fija la fecha para las vacunas contra COVID-19 para fin de año

El presidente Donald Trump apareció en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca el viernes para delinear un objetivo agresivo para desarrollar una vacuna contra el coronavirus para fin de año, si no antes.

Es un cronograma más rápido de lo que varios expertos han dicho que es probable, ya que estos caracterizan incluso un cronograma de 12 a 18 meses como especialmente rápido.

“Estamos buscando obtenerla antes de fin de año si podemos, tal vez antes”, dijo Trump en el evento, en el que habló de una iniciativa de desarrollo de vacunas llamada Operation Warp Speed que comparó con el Proyecto Manhattan, el que se realizó para desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Trump ha aprovechado a Moncef Slaoui como una especie de “zar de la vacuna” para liderar el desarrollo de la misma.

Slaoui, el ex presidente de vacunas en GlaxoSmithKline, expresó su aliento por los primeros datos de un ensayo clínico que lo hizo sentir “aún más seguro de que podremos administrar unos cientos de millones de dosis de vacunas para fines de 2020”.

Slaoui dijo a The New York Times a principios de esta semana que incluso la línea de tiempo de 12-18 meses era agresiva, pero también dijo que el desarrollo de una vacuna en un marco de tiempo más temprano aún era posible.

El presidente también habló de movilizar a los militares para distribuir una vacuna una vez que se haya desarrollado.

El general Gustave Perna, comandante general del Comando Materiel del Ejército, servirá como oficial operativo principal. Perna llamó al proyecto “una tarea hercúlea”, pero expresó su confianza en su éxito.

“Ganar es importante y entregaremos a fines de este año una vacuna a escala”, dijo el secretario de Defensa Mark Esper.

Parte del esfuerzo consiste en usar el ejército para aumentar la capacidad de producción antes de que la vacuna esté lista, y para acelerar la distribución cuando se determine que ya hay una vacuna contra el COVID-19 que es segura y confiable.

Los comentarios de Trump en el Rose Garden fueron a veces ahogados por los ruidosos cláxones de los camioneros estacionados cerca de la Casa Blanca que protestaban por la reducción de las tarifas de envío.

Trump calificó el estruendo como un “signo de amor” hacia él.

Truck drivers are driving in a circle blowing their horns outside the US Capitol. Truckers outside WH are protesting low freight rates,not pro Trump. Trump can barely be heard over their horns during his press conference. Awesome! pic.twitter.com/lyBHwI5QgV

— Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) May 15, 2020