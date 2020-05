VIDEO: Narcos atacan a militares y muere político mexicano en fuego cruzado

Un enfrentamiento a balazos entre grupos del narcotráfico registrado en una carretera del municipio de Magdalena de Kino, en el estado de Sonora, causó pánico entre los habitantes y dejó la muerte de cuatro personas, entre ellos el político mexicano, el exedil de ese municipio, Alfonso Robles Contreras.

En la balacera, un pistolero fue abatido, otro fue hallado muerto y uno más detenido, según dio a conocer la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad.

Además, en los hechos perdió la vida otro civil ajeno a los enfrentamientos, que fue identificado como Norberto López Vázquez.

Todo ocurrió en la carretera Federal Número 15, frente a la caseta de cobro del tramo entre Magdalena y Nogales por lo que autoridades recibieron el reporte de detonaciones por arma de fuego en la zona, así que implementaron un operativo de búsqueda de los responsables.

Tras ello las autoridades acudieron a la colonia Fátima a un domicilio donde se encontraban hombres armados, quienes atacaron a balazos a elementos de la Policía Estatal y del Ejercito que atendieron el reporte.

Al repeler la agresión, lograron detener a uno de los presuntos agresores y abatir a otro de ellos, quienes portaban armas tipo AK 47. Además incautaron 10 vehículos.

Se detalló que sobre la carretera Magdalena a Santa Ana se encontró sin vida a otro presunto delincuente, quien presentó heridas por arma de fuego.

En redes sociales circularon videos en los que se observa a hombres fuertemente armados a bordo de varias camionetas realizando descargas de arma de fuego en la Carretera Federal 15.

Alfonso Robles Contreras, quien fue presidente municipal de Magdalena de Kino, falleció víctima del fuego cruzado mientras conducía una camioneta al momento del enfrentamiento.

En los videos subidos a redes, durante el enfrentamiento se escuchan las fuertes detonaciones y a personas cercanas al lugar huyendo para intentar ser víctimas de las balas.

This is happening in Magdalena de Kino.. for the past two days, shootouts, deaths. Sustained cartel activity, deaths, vehicles abandoned, and convoys. #MagdalenaDeKino pic.twitter.com/Xkajm53ddu

— Buggs (@alexmarentes) May 15, 2020