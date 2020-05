“No fotos del lado izquierdo” y otras extrañas exigencias de Ariana Grande

La cantante es sin duda una de las más famosas del momento, pero ¿Se le subió la fama muy rápido?

Ariana Grande es una de las cantantes actuales más talentosas y populares del momento, su larga trayectoria le ha dado una enorme base de fans que la siguen en todas las redes sociales y la han defendido frente a los muchos extraños rumores por los que ha pasado. Hoy te vamos a platicar de algunas exigencias que se le han atribuido.

En 2014 la fama de la cantante iba despegando, tras su paso por el show Sam & Cat sus jóvenes fans esperaban verla en todos lados y a donde quiera que iba, era el centro de atención. Y toda esta fama se le podría subir a la cabeza muy rápido a cualquiera y parece que esto le pasó a Ari pues según la prensa autraliana la cantante tenía exigencias muy precisas al momento trabajar.

De acuerdo con una agencia fotográfica que trabajó con la cantante de entonces 21 años, ella canceló tajantemente la sesión fotográfica luego de haber pasado una serie de estrictas instrucciones para que se siguieran al pie de la letra.

Entre los temas que no se debían de tocar con Ariana Grande estaban: Nada que tenga que ver con relaciones, ex novios o actuales pretendientes; nada que tenga que ver con Mariah Carey; no tocar el tema de Sam & Cat o de su ex colega Jannette McCurdy; no preguntar sobre sus colaboraciones con Justin Bieber (en ese entonces aún los planes no estaban sobre la mesa); por último nada que tenga que ver con el tema del fallecimiento de su abuelo.

Por otro lado se reportó que la cantante exigió que “no le tomaran fotografías de su lado izquierdo”, además de que mantuvo a las personas esperando por más de 20 minutos mientras se cambiaba de outfit. Finalmente el representante canceló la sesión y pidió al fotógrafo que eliminara todas las fotografías de la cantante.

¿Ariana que dice al respecto?

Tras el gran escándalo que se armó por las polémicas declaraciones, Grande (obviamente) salió a negar todo y su versión de lo que pasó fue que se había ido a cambiar de vestuario porque el otro estaba dañado y cuando regresó nadie estaba en el set. Además de que quedó impresionada por las mentiras que se dijeron de ella (refiriéndose a todas sus exigencias).

El representante de Ariana también compartió su pensar a través de Twitter y defendió a su cliente. Sea cierto o no, se sabe que el pasado romántico de Ariana es un tema del cual poco se sabe. De lo que podemos estar seguros es que la cantante de 26 años es todo un fenómeno y su éxito no parece que terminará pronto. Tal vez aquella mala anécdota fue un hecho aislado y solo un mal día.