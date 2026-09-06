Senador republicano critica a Trump por su estrategia para negociar con Putin: “Este tipo es un pirata”

El senador republicano por Luisiana John Kennedy cuestionó el manejo de la administración de Donald Trump sobre las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y pidió adoptar una postura más firme frente al presidente ruso Vladimir Putin.

Kennedy calificó a Putin como un “pirata” y sostuvo que las palabras amables no serán suficientes para presionar al mandatario ruso a alcanzar un acuerdo.

“Este tipo es un pirata. Tiene sangre bajo las uñas. No le importan las palabras bonitas”, afirmó Kennedy al programa Meet the Press de NBC News, en la que consideró que Estados Unidos debe demostrarle a Putin que está dispuesto a ejercer presión.

Las declaraciones se producen mientras Jared Kushner, yerno de Trump, y el enviado especial Steve Witkoff mantienen contactos con representantes de Rusia y Ucrania en un nuevo intento por avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Kennedy también criticó que la Cámara de Representantes no haya aprobado la semana pasada un proyecto de sanciones contra Rusia que previamente había recibido el respaldo del Senado. El legislador consideró que el Congreso debería retomar esa iniciativa y aumentar el apoyo a Ucrania y a los países europeos.

El senador planteó que Estados Unidos podría contribuir con inteligencia, mientras los aliados europeos continúan proporcionando asistencia a Ucrania.

Aunque defendió las conversaciones diplomáticas, Kennedy expresó dudas sobre la posibilidad de que los negociadores estadounidenses regresen de Rusia con un acuerdo. “Hablar es bueno y puede ser útil”, señaló, aunque insistió en la necesidad de mantener la presión sobre Putin.

Kennedy cuestiona el manejo de la inflación

Durante la entrevista, el republicano también criticó el desempeño de su propio partido en el Congreso frente al aumento de los precios y reconoció que los legisladores no han hecho lo suficiente para abordar la inflación antes de las elecciones de mitad de mandato.

Kennedy describió la economía estadounidense como sólida y destacó los bajos niveles de desempleo, pero calificó la inflación como un problema que continúa afectando a los ciudadanos.

Reconoció asimismo que los republicanos del Senado debieron haber actuado meses atrás mediante un proyecto de ley de conciliación presupuestaria. Afirmó que no logró convencer al líder de la mayoría para llevar una iniciativa de ese tipo a votación y admitió que el partido probablemente no cuenta con suficientes votos para aprobarla por esa vía.

Pese a ello, sostuvo que todavía existe margen de maniobra antes de las elecciones de noviembre y mencionó mecanismos legislativos que permitirían a los republicanos impulsar determinadas medidas sin respaldo demócrata.

También habló sobre Irán

El senador también se refirió al conflicto militar con Irán y estimó que probablemente la guerra no habrá terminado antes de las próximas elecciones de mitad de mandato.

Kennedy defendió la decisión de la administración Trump de iniciar la operación militar y afirmó que Estados Unidos habría alcanzado sus objetivos, aunque señaló como problema el impacto que el cierre parcial del estrecho de Ormuz tiene sobre los precios de la gasolina.

El legislador respaldó mantener el bloqueo durante algunos meses más pese al costo que representa para los consumidores estadounidenses. Consideró que la medida está ejerciendo una fuerte presión sobre Irán.

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