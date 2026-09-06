“La Casa de los Famosos México 4”: Así van las votaciones previo a la sexta eliminación

Llegó el día donde otro habitante le dirá adiós a “La Casa de los Famosos México 4” y, por lo tanto, es importante chequear cómo marchan las votaciones previas a la gala de esta noche.

La buena noticia de todo esto es que también llegará otra figura a la casa, según lo confesado por la presentadora principal del reality, Galilea Montijo. Este nuevo famoso entraría en sustitución de Aldo Rendón, quien abandonó la casa debido a complicaciones con su salud.

¿Cómo van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”?

De acuerdo a la reciente encuesta compartida por el portal Vaya Vaya en la plataforma de Facebook, el participante que debería estar más tranquilo es Memo Schutz con un apoyo del 22%, aunque la encuesta marcha bastante apretada.

Eso debido a que Flor Vigna recuperó popularidad e igualó a Cynthia Klitbo en el segundo lugar con un 21%, mientras que Ese Pérez y Gema Garoa igualmente están empatados, pero siendo los habitantes con menor porcentaje de votos para seguir en competencia, logrando acumular un 18%.

De acuerdo a cómo se ha estado desenvolviendo el periodo de votaciones para la salvación de los respectivos participantes favoritos del público, no importa quién saldrá; todo parece indicar que se marchará uno de los tres miembros del “triángulo amoroso-amistoso”. Gema Garoa, Ese Pérez o Flor Vigna.

Es importante recordar que Yahir formaba parte de la placa de nominados, hasta que Masad Altamimi conservó la salvación y se la cedió porque él (Masad) tiene la inmunidad tras haber ganado también el reto de liderazgo el pasado lunes.

Realmente, la mayor interrogante que se están haciendo todos los seguidores de “La Casa de los Famosos México 4” es de quién se trata el nuevo integrante que llegará esta noche.

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