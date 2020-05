Parálisis inmobiliaria: caen 71% los nuevos alquileres durante la pandemia en Nueva York

"Los propietarios e inquilinos están atrapados", resume un experto

Sin sorpresas, durante la cuarentena sólo se concretaron 1,407 nuevos alquileres de apartamentos en Manhattan, el número más bajo en una década, mientras la tasa de desocupación tuvo su nivel más alto en 14 años, según un reporte de las firmas Douglas Elliman y Miller Samuel.

Varias razones lo explican: unas 400 mil personas ha huido de Nueva York por miedo a los contagios, el desempleo se ha disparado y además, en medida de auxilio, el gobernador Andrew Cuomo decretó que nadie podía ser desalojado hasta el 20 de agosto, incluso si no paga el alquiler.

Debido a que los propietarios no pueden desalojar a los inquilinos y estos no pueden o no necesitan buscar un nuevo apartamento, el mercado está estancado y muchos contratos se han extendido, incluso con descuentos.

“En este momento, los propietarios e inquilinos están atrapados”, dijo a NBC News Jonathan Miller, CEO de la firma evaluadora Miller Samuel. “El inquilino no puede irse y el arrendador no puede reemplazarlos”.

No es un problema nuevo, sólo que se ha agudizado. La pérdida de población en NYC es una tendencia que ya venía desde antes de la pandemia, por los altos costos y un denunciado deterioro en la calidad de vida en variables como seguridad, indigencia, basura, escolaridad, tráfico y transporte público.

Unas 277 personas en promedio estaban marchándose todos los días de NYC en el otoño pasado, destacó Bloomberg News usando datos del censo 2018.

Obviamente la huida es mayor este año: los nuevos arrendamientos para apartamentos en Manhattan cayeron 71% en abril, y las vacantes se dispararon a medida que el mercado de alquileres se congeló en la pandemia de coronavirus y más residentes abandonaron la ciudad, según el nuevo informe inmobiliario.

Lo que no han bajado todavía son los precios, aunque ello podría ser relativo. Según Miller, la principal causa es el bloqueo, lo que ha dificultado que los inquilinos visiten los apartamentos y se comprometan a nuevos arrendamientos.

El precio medio de alquiler aumentó 4.9% en abril, hasta $3,650 dólares. Los precios de alquiler por pie cuadrado subieron a $74.20, alcanzando un récord.

Debido a que los datos de alquiler incluyen principalmente nuevos alquileres, que representan sólo un tercio del mercado, no reflejan las reducciones hechas por los propietarios a los inquilinos existentes. Según Miller, es más probable que aparezcan recortes de precios en informes futuros.

Los corredores dicen que los propietarios ya han comenzado a hacer concesiones con la esperanza de conseguir y/o prolongar a los inquilinos, incluyendo depósitos de seguridad reducidos y un mes de alquiler gratuito.

Irónicamente, mientras aumentan los espacios vacíos en la ciudad, también ha crecido la cantidad de gente sin techo, deambulando por las calles, agudizando temas de salubridad y seguridad, los puntos más débiles en la gestión del alcalde Bill de Blasio desde su llegada en 2014.

La crisis de indigencia, agudizada por la pandemia, llegó al punto de promover un cierre inédito del Metro de Nueva York cuatro horas cada madrugada desde el 6 de mayo.