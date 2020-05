¿Por qué los republicanos rechazan la Ley Héroes que daría ayuda extra de $1,200 a ciudadanos?

Al considerar que se trata de “una lista de deseos”, los repubicanos rechazan la aprobación de la Ley Héroes, avalada en la Cámara de Representantes, pero algunas de las ideas ahí plasmadas podrían ser replanteadas en otra propuesta.

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, señaló a fines de la semana pasada que ha mantenido conversaciones con el presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, sobre la necesidad de una nueva ayuda económica, pero no dio detalles sobre un proyecto concreto.

Este domingo, el senador republicano John Kennedy (Washington) dijo que cree que el plan demócrata de $3 billones de dólares es “una lista de deseos”, un discurso repetido por varios republicanos.

“No va a pasar el Senado, ni debería”, dijo Kennedy en Fox News. “Mis colegas republicanos en el Senado han tratado de ver las cosas desde el punto de vista de la portavoz”.

Afirmó que cualquier estadounidense “imparcial” estaría de acuerdo en rechazar la medida de ayuda económica a familias, pequeños negocios y empresas.

El líder de la minoría, Chuck Schumer, defenderá la propuesta en el Senado, considerando que su principal aporte sería el respaldo a personal de salud que ha ayudado a enfrentar la pandemia.

“Los estadounidenses no pueden esperar. Necesitamos actuar AHORA”, escribió Schumer en un mensaje al senador McConnell y sus colegas republicanos.

The #HeroesAct that the House passed provides urgent and necessary help for Americans across the country fighting this health and economic crisis.

To Senator McConnell and the Republicans:

Americans can’t wait. We need to act NOW.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) May 16, 2020