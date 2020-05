Roban un Mercedes de un valet parking en Miami y los empleados dicen que ellos no se hacen responsables

Habían reducido el personal debido al coronavirus

Un ladrón entra a un estacionamiento. Primero se sube a un Jeep. Después, cambia de opinión. Ha puesto su mira en un Mercedes-Benz SUV. Y así como así, se va.

“Es muy frustrante, es muy, muy frustrante”, decía María Junger, la propietaria del vehículo.

Junger dice que llegó al Millecento de South Miami Avenue, en la zona financiera de Miami -conocida como Brickell- a la hora del almuerzo del lunes. Cuando llegó el momento de irse, el valet dijo que su auto ya no estaba.

“Me dijo que no podía encontrar mi automóvil y le dije: ‘¿Qué quieres decir?’”, explicaba.

Después de insistir, pudo tener el video en sus manos y pudo usar el rastreador para encontrar el vehículo. El rastreador mostró que el automóvil estaba en Goulds, a unos 48 kilómetros de donde Junger se había detenido el lunes.

Aunque se encontró el auto, el ladrón no. Junger cree que la administración del edificio tiene cierta responsabilidad por lo que sucedió.

“No han enviado ninguna advertencia a ningún residente y esto sucedió porque redujeron el personal debido al coronavirus”, manifestaba la mujer.

Ella dijo que la forma en que ha sido tratada por el edificio está agregando insulto a las lesiones. “Ella me respondió básicamente diciendo: ‘No es nuestra culpa porque no somos responsables de eso’. Es muy cobarde lo que están haciendo. Se están saliendo con algo que es muy serio”.

La compañía que administra el edificio aún no ha hecho comentarios al respecto. La policía está investigando los hechos.