Yankees, Dodgers y Mets enfrentarían pérdidas acumuladas por $750 millones de dólares sin aficionados

Además del tema de salud como el principal obstáculo para garantizar un regreso ordenado y seguro en el béisbol de las Ligas Mayores, otro punto medular en la negociación entre los dueños de los equipos de la ‘Gran Carpa’ y los peloteros se centra en las cuestiones salariales que permitan un acuerdo de ambas partes para garantizar la realización de la temporada 2020.

De acuerdo a un informe entregado por la oficina de Las Mayores a la Asociación de Jugadores ligamayoristas, de no alcanzar el acuerdo propuesto por los dueños de los equipos, el cual considera una distribución en sueldos equitativa de 50-50 a los ingresos obtenidos, cada partido a puerta cerrada de la campaña representaría una pérdida en promedio de $640 mil dólares en un calendario de 82 compromisos.

