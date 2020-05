Elon Musk pone a la venta sus propiedades por $90 millones de dólares

El fundador de Tesla, Elon Musk, que además es cofundador de Paypal y SpaceX, se encuentra vendiendo sus propiedades por una cantidad millonaria según reportó GQ.

Esta decisión viene después de que el 1 de mayo publicara en Twitter un mensaje en donde decía que no tenía la intención de ser el dueño de una casa, para poco después, poner a la venta cuatro inmuebles en California por un valor superior a los $62 millones de dólares.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020