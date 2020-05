VIDEO: Porrista capta cuando una víbora la muerde; fue llevada de emergencia al hospital

HUFFMAN – Una porrista de Texas captó en video el momento que una venenosa serpiente la mordió en su pie mientras realizaba un entrenamiento.

La porrista Paris Montgomery es del área de Huffman, Texas, y durante la pandemia ha utilizado el tiempo para perfeccionar sus maromas y rutinas.

Durante una de sus sesiones de trampolín luego de haber realizado su calentamiento, decidió quitarse los zapatos para comenzar con las volteretas y sin darse cuenta pisó a la víbora. El animal la mordió en su pie derecho y la joven pronto se dio cuenta que algo había pasado.

This high school cheerleader is bringing awareness to copperhead #snakes ! She accidentally stepped on one & was hospitalized after it bit her. She was shooting video of her tumbling & surprisingly caught the snake bite on video! 😳 pic.twitter.com/bxmq6YrjU9

— Melissa Wilson (@MelissaFox26) May 19, 2020