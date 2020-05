Athletics de Oakland pone a la pandemia de pretexto para no pagar la renta

Los Atléticos de Oakland adeudan $1.2 millones de dólares en renta al condado de Alameda debido que no han cubierto un pago anual correspondiente por el uso del Coliseo, casa de los A’s, pero que no ha podido ser utilizada debido al paro indefinido de actividades en el béisbol de las Ligas Mayores a causa del coronavirus.

De acuerdo a la administración del inmueble, los Athletics no realizaron dicho pago debido a que el club no ha podido iniciar actividades con miras a la temporada 2020, por lo que no han obtenido ingresos y hacerse cargo de la renta, el cual debió ser depositado en el mes de abril.

“Reconocemos que todos hemos sido afectados de varias maneras”, dijo Henry Gardner, director ejecutivo interino del Coliseo de Oakland en entrevista para el San José Mercury News. “Tal vez hay algunas cosas que estamos dispuestos a negociar y renunciar, pero no podemos decir que no hay renta”, enfatizó.

$1.2 million rent dispute erupts between A's and Oakland Coliseum landlords; in letter, team says they are alllowed to defer payment because facility hasn’t been available; Ignacio De La Fuente, now with Coliseum Authority, says A’s “are full of it.” https://t.co/Aj4Lwx9pqe

— Susan Slusser (@susanslusser) May 20, 2020