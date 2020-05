Detienen en Egipto a pandilla de ladrones que usaban máscaras de Mohamed Salah

Mohamed Salah es sin duda el jugador egipcio de fútbol más importante que ha existido y por ello es querido y admirado por muchas personas en su país, incluso hasta por los delincuentes.

Este martes, en El Cairo, Egipto, fueron detenidos 4 hombres que se dedicaban a asaltar comercios y cubrían sus caras con máscaras de Mo Salah, así lo reportaron diversos medios egipcios.

BREAKING: Four armed robbers have been arrested in Egypt after being caught stealing using Mohamed Salah masks. pic.twitter.com/JhdPyavhFm

— African Football HQ (@AfricanFtblHQ) May 19, 2020