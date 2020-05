Enfermera rusa atiende a pacientes con coronavirus en bikini y bata transparente porque le dio calor

View this post on Instagram

Good looking: тульская медсестра в купальнике привлекла внимание иностранцев ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Рядовая медсестра инфекционного отделения Тульской областной клинической больницы в один день стала практически мировой звездой. А все из-за необычного наряда девушки, в котором она показалась пациентам. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, накануне мы писали, что медик привлекла внимание пациентов, надев купальник под прозрачный защитный халат. О том, что костюм будет настолько просвечивать сама медсестра и не подозревала. Как и о том, что в одночасье о ней станет известно всему миру. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Сначала полуголой медсестре сделали замечание, в региональном минздраве достаточно резко отреагировали на ситуацию. А после девушку начали защищать туляки. Чуть позже читатели и из других регионов вступились за медика. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Но, как оказалось, история тульской медсестры уже вышла за пределы страны. В социальных сетях под постами о случившемся начали появляться комментарии от американцев, испанцев и других иностранных граждан.