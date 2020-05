Confirmado: Migbelis Castellanos se incorpora a ‘Sal y Pimienta’

Mira cuál será su rol dentro del show de entretenimiento de los domingos

Buenas noticias para Migbelis Castellanos, después de un par de participaciones esporádicas en el regreso de ‘Sal y Pimienta’, la producción decidió contratarla y se convierte en la nueva reportera del show de entretenimientos de los domingos.

Recordemos que cuando Migbelis ganó el reinado de ‘Nuestra Belleza Latina’ contó que su sueño era trabajar en ‘El Gordo y la Flaca’, algo que ya daba por descartado teniendo en cuenta que ahí ya está Clarissa Molina. Sin embargo, el tiempo le tendría la sorpresa de estar en un formato similar.

“La verdad siento que cumplí mi sueño desde el momento que firme mi contrato como talento de Univision. Yo agradezco y valoro mucho cada oportunidad que he recibido de parte de la cadena. El estilo del show me gusta mucho porque va con las noticias de actualidad y exclusivas del mundo del entretenimiento. Es que… ¿a quien no le gusta enterarse de un buen chismecito de vez en cuando?… Ser parte de SyP es un logro más que le sumo a mi lista, y no puedo estar más contenta. Era una oportunidad que estaba esperando para seguir aprendiendo y seguir creciendo a través de la experiencia y la práctica de estar al aire“, nos dijo en exclusiva Migbelis

El regreso de ‘Sal y Pimienta’, conducido por Lourdes Stephen y Jomari Goyso, estaba pensado por un tiempo específico, y como apoyo de los shows como ‘Pequeños Gigantes’ o ‘Mira Quién Baila’, pero al cancelarse todas las producciones por la pandemia, regresó a su formato de programa de entretenimiento con material propio y entrevistas exclusivas.

Justamente para ello es que se incorpora Migbelis, ella tendrá a su cargo el rol de reportera de entretenimiento y hará entrevistas a los artistas y personalidades del mundo de la farándula.

Ya el domingo pasado la vimos entrevistando a Melisa Aslı Pamuk, quien hace el papel de la mala Asu Kozcuoğlu en la exitosa telenovelas de las 9/8 PM Centro, ‘Amor Eterno’.